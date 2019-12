Regering Venezuela: “Nieuwe plannen voor staatsgreep ontdekt” IB

16 december 2019

03u13

Bron: Belga 0 Bijna een jaar nadat in Venezuela een felle machtsstrijd losbarstte tussen de regering en de oppositie heeft de socialistische regering van president Nicolás Maduro naar eigen zeggen opnieuw plannen ontdekt om het regime omver te werpen. Dat meldt de krant El Nacional zondag. Tegen de initiatiefnemers van de coup zouden arrestatiebevelen zijn uitgevaardigd.

Volgens de regering zitten de zelfverklaarde interim-president Juan Guaidó en oppositieleider Leopoldo López achter de plannen. Ook de Amerikaanse zaakgelastigde voor Venezuela wordt met de vinger gewezen. "James Story, u leidt deze bloedige plannen. Vroeger of later zult u ter verantwoording worden geroepen", verklaarde Maduro. "We hebben een samenzwering ontdekt. Ze wilden kazernes aanvallen en soldaten van het vaderland doden", luidde het voorts.

Maduro werd vorig jaar verkozen voor een tweede termijn als president tijdens een omstreden stembusslag die door bijna de volledige oppositie werd geboycot. Onder zijn presidentschap kende Venezuela een ongeziene economische en politieke crisis. Guaido, de voorzitter van het door de oppositie gedomineerde maar gemuilkorfde parlement, wierp zichzelf in januari echter op als interim-president.

Hij werd door tientallen landen, waaronder de Verenigde Staten en de Europese Unie, erkend, maar in eigen land heeft Maduro, onder meer dankzij de steun van het leger, de teugels nog strak in handen. De humanitaire situatie in het ooit zo rijke Venezuela is inmiddels rampzalig te noemen.

Zo'n 4,5 miljoen van de ongeveer 30 miljoen Venezolanen hebben het land al verlaten.