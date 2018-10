Regering Trump wil protestacties voor Witte Huis aan banden leggen kv

12 oktober 2018

19u49

Bron: The Guardian, ACLU, Newsweek 2 De Amerikaanse regering wil drastische maatregelen nemen tegen het grote aantal protestacties voor de ambtswoning van president Trump. Minister van Binnenlandse Zaken Ryan Zinke diende in augustus een wetsvoorstel in dat voorziet in de sluiting van 80 procent van alle voetpaden in de omgeving van het Witte Huis voor betogers. Bovendien wordt bekeken of men burgers voortaan kan laten betalen om te mogen protesteren.

Het voetpad voor het Witte Huis en Lafayette Park aan de overkant van de straat zijn traditioneel plekken waar actievoerders zich verzamelen om te protesteren tegen het bewind van de Amerikaanse president en zijn regering. De voorbije 50 dagen vonden er zelfs elke avond protestacties plaats. Zelfs celebrities als actrice Rosie O’Donnell, comédienne Kathy Griffin en Michael Avenatti, advocaat van pornoster Stormy Daniels, namen aan de acties deel.

Betalen om te betogen

President Donald Trump heeft het niet begrepen op actievoerders. De voorbije jaren beweerde hij meermaals dat betogers tegen zijn beleid betaald worden door de oppositie. Volgens een nieuw voorstel van zijn regering zullen actievoerders nu echter zelf geld op tafel moeten leggen als ze hun mening kenbaar willen maken.

Met dat geld wil de Amerikaanse overheid de kosten dekken voor de plaatsing van wegversperringen, schoonmaak, herstellingen aan het grasveld, vergunningskosten en de vergoedingen van veiligheidspersoneel dat de acties in goede banen moet leiden. Acties van groepen en burgers die de vergunningskosten niet kunnen ophoesten, zullen zo verhinderd kunnen worden.

Anderhalve meter

Het nieuwe voorstel maakt het ook makkelijker voor de politie en veiligheidspersoneel om een einde te maken aan protestacties. Bovendien zal de stoepruimte voor betogers voortaan beperkt worden tot een breedte van amper anderhalve meter.

De National Park Service, die onder andere instaat voor het beheer van Lafayette Park, haalt aan dat grote protestmarsen zoals de Vrouwenmars in 2017 hoge overheidskosten met zich meebrengen. Duizenden vrouwen trokken toen vlak na Trumps beëdiging als president door de straten van hoofdstad Washington. De betoging werd begin dit jaar overgedaan. Dit jaar lokte ook de March for our Lives 800.000 betogers die een strengere wapenwetgeving eisten.

Eerste amendement

Volgens burgerrechtenorganisaties zoals de American Civil Liberties Union (ACLU) is het voorstel een aanfluiting van het recht op vrije meningsuiting dat gegarandeerd wordt door het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet. “Massabetogingen zoals Martin Luther King Jr.’s historische mars naar Washington in 1963 en zijn ‘Ik heb een droom’-toespraak kunnen op die manier te duur worden om plaats te vinden”, stelt de ACLU.

In 1967 probeerde de Amerikaanse overheid al eens het aantal protestacties tegen onder andere de Vietnamoorlog aan banden te leggen. De ACLU spande toen een proces aan, dat uiteindelijk werd beslecht in het voordeel van de burger. “Het gebruik van parken voor openbare verzameling en de uiting van meningen maakt een historisch deel uit van onze democratische samenleving en is een van haar voornaamste waarden”, luidde het in het verdict. Het hof oordeelde dat de omgeving van het Witte Huis en het National Mall (het gebied tussen het Capitool en het Washington Monument in Washington D.C.) "een unieke plek vormen voor de uitoefening van de rechten die beschermd worden door het eerste amendement".

De Amerikaanse bevolking heeft nog tot aanstaande maandag 15 oktober om het voorstel onder de loep te nemen en haar bezwaren in te dienen.