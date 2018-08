Regering-Trump schrapt strenge milieunormen voor auto-industrie Redactie

02 augustus 2018

17u05

Bron: Belga 0 De dwingende milieunormen die aan de auto-industrie werden opgelegd onder Barack Obama, worden opgeschort. Dat hebben het Amerikaanse Agentschap voor de Bescherming van het Milieu (EPA) en het Agentschap voor de Verkeersveiligheid (NHTSA) aangekondigd.

De twee regulatoren stellen in de plaats nieuwe, minder dwingende regels voor. Die zouden de krachtmeting tussen de regering van de Amerikaanse president Donald Trump en de staat Californië, een voortrekker op het vlak van "propere" wagens, kunnen versterken.

De vroegere normen mikten op een geleidelijke stijging van de autonomie van wagens. De doelstelling tegen 2025 was 54,5 mijl voor een gallon benzine (4,32 liter per honderd kilometer).

Besparen

Volgens EPA en NHTSA hebben de onder Obama vastgelegde normen ertoe bijgedragen dat de gemiddelde prijs van een auto aanzienlijk gestegen is. Daardoor kochten de consumenten geen nieuwe wagen meer, waardoor ze verstoken bleven van auto's met de nieuwste technologieën die de voertuigen net veiliger maken.

De opschorting van de milieunormen zal het voor de Amerikanen mogelijk maken duizenden dollars te besparen en het aantal doden op de wegen in de VS te doen dalen.