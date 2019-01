Regering-Trump scheidde duizenden migrantenkinderen meer van ouders dan gedacht KVDS

17 januari 2019

20u16

Bron: Belga 0 De regering-Trump heeft aan de Amerikaanse grens wellicht een pak meer minderjarige migranten van hun ouders gescheiden dan tot nu toe werd gerapporteerd. Volgens een vandaag gepubliceerd document van de directeur-generaal van het departement Welzijn en Gezondheid gaat het zelfs om duizenden kinderen, zo melden Amerikaanse media.

De praktijk van het scheiden van ouders en kinderen zou al in de zomer van 2017 - één jaar voor de officiële aankondiging van dat beleid - erg regelmatig hebben plaatsgevonden.

Ophef

In juni vorig jaar was in de VS ophef ontstaan toen bekend raakte dat 2.600 kinderen van hun ouders waren gescheiden, omdat ze illegaal vanuit Mexico de grens waren overgestoken. Dat was een gevolg van het nultolerantiebeleid dat de regering-Trump in april 2018 had ingevoerd. Het was een gangbare norm bij strafvervolging dat kinderen niet samen met hun ouders opgesloten worden. Uiteindelijk moest Trump het beleid weer intrekken en werd op bevel van de rechter ook werk gemaakt van een hereniging.





Maar volgens het rapport werden een jaar eerder al duizenden kinderen in een welzijnscentrum ondergebracht. Al in de zomer van 2017 werd er een duidelijke piek vastgesteld van migrantenkinderen die door het departement Binnenlandse Veiligheid van hun ouders werden gescheiden.

Het is niet bekend om hoeveel kinderen het exact gaat, omdat de cijfers van de Amerikaanse federale overheid onduidelijk zijn, zo melden onder meer The Washington Post en NBC News. Er is namelijk niet bijgehouden welke kinderen aan de grens van hun ouders werden gescheiden en welke de grens alleen overstaken. Het is ook niet bekend of al die kinderen intussen weer herenigd zijn met hun familie.

