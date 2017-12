Regering-Trump overweegt fooilelijke beslissing voor horeca MV

15u56

Bron: Belga 1 EPA De regering van VS-president Donald Trump overweegt, zo meent de krant New York Times zaterdag te weten, een nieuwe regeling in te voeren voor fooien en drinkgeld in restaurants en andere horeca-instellingen. Het ministerie van Werk zou onlangs met het idee op de proppen zijn gekomen dat het water voortaan volledig naar de zee moet stromen: de werkgever moet de gehele controle krijgen over de fooien en het drinkgeld dat hun werknemers ontvangen.

Wat de "baas" met dat geld doet, is gewoon zijn zaak. Een voorwaarde: alle werknemers moeten minstens het minimumloon krijgen. Dat ligt momenteel bij 7,25 dollar (6,1 euro) per uur. Ongeveer 3,2 miljoen Amerikanen werken als ober, serveerster of barman (m/vr). Zij behoren tot de slechtst betaalde werknemers in de VS: vorig jaar verdienden zij gemiddeld 9,61 dollar per uur. Het zijn juist de "tips" die het horecapersoneel boven water houden. In de VS heerst overigens een traditie dat horecaklanten kelners een stevig drinkgeld geven. Een soort ongeschreven wet stelt dat een degelijke fooi een vijfde bedraagt van het bestede bedrag aan voedsel en drank.

Functionarissen van het ministerie zien toch enige vorm van naastenliefde in dit down-topbesluit. Zo kan de cafébaas of restauranteigenaar beslissen om de fooienkoek te verdelen onder alle personeel - de afwassers en de koks inbegrepen. Die zijn er pecunair nog slechter aan toe dan de opdieners. De krant wijst echter fijntjes op het gebruikte modale werkwoord: niet "moeten", maar "kunnen" of "mogen". Anderzijds, indien de werkgevers het tipgeld gebruiken om hun etablissement te verbeteren, kan het personeel trickle-downgewijs toch een graantje meepikken.

Bovendien moeten obers en co niet klagen. Wat zij minder gaan verdienen, dient een hoger doel (althans volgens het ministerie): de Amerikaanse economie wordt er beter van.