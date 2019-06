Regering-Trump legt zoon Maduro financiële sancties op kv

28 juni 2019

19u10

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten hebben vandaag financiële sancties opgelegd aan de zoon van de Venezolaanse president Nicolas Maduro. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën aangekondigd.

D is betrokken geweest bij propaganda en censuur, heeft profijt gehaald uit de mijnen in Venezuela en hielp om druk te zetten op het leger om humanitaire hulp buiten het land te houden, luidt het. Volgens minister van Financiën Steven Mnuchin rekent Maduro op zijn zoon en andere vertrouwelingen van het regime "om de economie in een wurggreep te houden en het volk van Venezuela te onderdrukken."

Nicolasito werd in 2017 verkozen tot lid van de Grondwetgevende Vergadering in Venezuela. Maar volgens de VS is die vergadering onwettig. Ze probeert "de grondwet van Venezuela te herschrijven" en is erop uit om "zijn instellingen te ontbinden".



Door de sancties worden alle tegoeden die de zoon van Maduro mogelijk heeft op Amerikaans grondgebied bevroren. Amerikaanse bedrijven mogen ook geen zaken doen met hem.

Washington beschouwt de herverkiezing van Maduro in 2018 als onwettig en heeft zich achter oppositieleider en zelfverklaard interimpresident Juan Guaido geschaard. Met de nieuwe sancties probeert de regering-Trump de druk te verhogen op de president en hem naar de uitgang te duwen.