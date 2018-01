Regering-Trump heft verblijfsrecht in VS van 200.000 Salvadoranen op ADN

Bron: Belga 0 AFP Door een ingreep van de regering-Trump dreigen niet minder dan 200.000 Salvadoranen die al minstens 17 jaar in de Verenigde Staten leven, het land te moeten verlaten.

Vandaag hief Washington het beschermde statuut op voor deze immigrantengroep, dat hen was verleend na een reeks aardbevingen in hun thuisland El Salvador. Het statuut was hen voor een beperkte tijd verleend, maar werd tot dusver herhaaldelijk verlengd.

Volgens Amerikaanse media is VS-minister van Homeland Security Kirstjen Nielsen inmiddels tot het besluit gekomen, dat de toestand in El Salvador er sinds 2001 flink op vooruit is gegaan. Het verlengen van het beschermde statuut is aldus niet meer gerechtvaardigd, aldus de politica.

De 200.000 door het besluit getroffen Salvadoranen staan nu voor de keuze: tegen september 2019 de VS verlaten of een nieuwe manier zoeken om legaal in de VS te blijven. Volgens de krant Washington Post hebben de geviseerde migranten inmiddels 190.000 kinderen die in Amerika zijn geboren. Een derde van die 200.000 mensen is ook eigenaar van een woning.

