Regering-May legt laatste hand aan noodplan dat 'harde brexit-grens' moet vermijden SVM

06 juni 2018

21u04

Bron: Belga 1 De Britse regering zal mogelijk vanavond al de laatste hand leggen aan het noodplan waarmee ze een 'harde grens' op het Ierse eiland wil vermijden. Dat scenario komt er enkel als er op het moment van de brexit geen akkoord zou zijn over de Brits-Europese relaties. Het dossier zette de regering van Theresa May nog maar eens onder hoogspanning, want brexit-minister David Davis was naar verluidt erg ontstemd over de details.

May en haar ministers raken het maar niet eens of ze na de brexit een 'douane-partnerschap' of een andere vorm van permanente samenwerking met de Europese Unie willen aangaan. De premier zal er daardoor wellicht niet in slagen om haar langverwachte witboek nog voor de Europese top van eind juni te publiceren. In dat witboek wil de regering in detail uitleggen hoe zij de brexit ziet. Op die duidelijkheid van Londen zit de Europese Unie (EU) al maanden te wachten.

Tijdelijke tarieven

Eind 2017 engageerde May zich ertoe om een noodplan uit te werken voor het geval de brexit-onderhandelingen geen definitief resultaat zouden opleveren. Het Britse plan zou erin bestaan dat Groot-Brittannië tijdelijk de tarieven blijft toepassen die de EU aan de buitengrenzen van haar douane-unie hanteert. Het gevolg daarvan zou onder meer zijn dat de Britten tijdens die periode nog geen handelsakkoorden met derde landen kunnen afsluiten.

Gedreigd met ontslag?

Volgens Britse media zou brexit-minister Davis furieus geweest zijn over het ontwerp-noodplan dat het kabinet van May heeft opgesteld. In de tekst zou namelijk geen einddatum voor de tijdelijke oplossing staan. Het gerucht deed zelfs de ronde dat Davis met ontslag gedreigd heeft. Het afgehamerde noodplan zou vanavond naar de Europese Commissie gestuurd worden en morgenvroeg openbaar worden gemaakt. Mogelijk staat er in de finale tekst wel een einddatum.

Theoretische oefening

Hoe dan ook blijft de Britse regering ervan overtuigd dat het noodplan slechts een theoretische oefening is omdat Londen en Brussel het wel tijdig eens zullen raken. In dat geval moet het noodplan dus nooit geactiveerd worden.

De noodoplossing die de EU uitwerkte, is voor de Britten in elk geval onaanvaardbaar. Daarin staat dat Noord-Ierland na de brexit deel blijft uitmaken van de Europese interne markt, in tegenstelling tot de rest van Groot-Brittannië. Voor de Noord-Ierse unionisten van de DUP, die in Londen de regering-May steunen, is het evenwel ondenkbaar dat Noord-Ierland onder een speciaal regime zou vallen en de facto losgesneden zou worden van Groot-Brittannië.