Regering Libië: "Frankrijk steunt krijgsheer Haftar"

18 april 2019

20u00

Bron: ANP - Belga 0 De internationaal erkende regering van Libië beschuldigt Frankrijk ervan dat het de krijgsheer Khalifa Haftar steunt die op dit moment bezig is met een offensief tegen de hoofdstad Tripoli. De Libische minister van Binnenlandse Zaken zei dat vandaag. Het was de eerste keer dat het ministerie deze beschuldiging rechtstreeks uitte.

Vanwege die steun zegt Libië de samenwerking op het gebied van veiligheid met Parijs op. Haftar begon vorige maand met het offensief om de hoofdstad in handen te krijgen. Volgens een communiqué van zijn persdienst heeft de minister van Binnenlandse Zaken, Fathi Bach Agha, de “opschorting” bevolen van “elke band tussen zijn ministerie en de Franse zijde in het kader van de bilaterale veiligheidsakkoorden” omdat de Franse regering “de crimineel Haftar steunt”, terwijl die tegen de wet handelt.

Parijs ontkende in een reactie dat het de krijgsheer steunt. Frankrijk steunt de internationaal erkende regering van Libië, luidde de boodschap van het presidentieel paleis. De erkende Libische regering liet donderdag een arrestatiebevel tegen Haftar uitgaan vanwege diens pogingen om de hoofdstad te veroveren waar het kabinet van premier Fayez al-Sarraj zetelt.

De Libische regering heeft eerder vandaag een aanhoudingsbevel tegen generaal Haftar uitgevaardigd. Aanleiding zijn diens aanvallen op hoofdstad Tripoli. Het aanhoudingsbevel steunt voornamelijk op de bomaanvallen op de luchthaven Mitiga en op woongebieden, zo deelde het militaire parket mee.

In Libië strijden twee regeringen en talrijke milities om de macht. Troepen van de invloedrijke generaal Haftar begonnen in april aan een offensief op Tripoli, waar de internationaal erkende regering van Fayez al-Sarraj zetelt. Haftar heeft zijn invloed al over grote delen van het land uitgebreid. Nu wil hij ook Tripoli innemen. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vergadert donderdag over de escalatie van de gevechten in Libië.