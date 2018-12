Regering Italië eens over begrotingsakkoord KVE

17 december 2018

10u58

Bron: ANP 0 De Italiaanse regeringscoalitie is eensgezind over de begroting voor 2019, met daarin een tekort van 2,04 procent. Premier Giuseppe Conte en zijn vicepremiers Luigi Di Maio en Matteo Salvini zijn het gisteravond laat eens geworden.

De vicepremiers verweten Conte dat hij met zijn begrotingsplan te zuinig was. Volgens de Europese Commissie willen de Italianen nog steeds te veel geleend geld uitgeven.

Conte is als neutrale figuur in juni regeringsleider geworden van een coalitie van de eurosceptische protestbeweging M5S (Vijfsterrenbeweging) van Di Maio en de rechts-populistische Lega van Salvini. Beide vicepremiers hebben betoogd dat de overheid de buidel moet opentrekken om de vastgelopen economie vlot te trekken en om de ergste armoede te bestrijden, onder meer met een basisinkomen. Ze spraken eerder over een tekort van 2,4 procent.