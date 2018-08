Regering en rebellen in Zuid-Soedan bereiken akkoord AV

05 augustus 2018

19u51

Bron: BELGA 0 De rebellen en de regering in Zuid-Soedan hebben vandaag een akkoord bereikt over een herverdeling van de macht. De tekst zou een einde moeten maken aan de burgeroorlog in het jonge Afrikaanse land.

De tekst van werd vandaag in de Soedanese hoofdstad Khartoum ondertekend door president Salva Kiir en door rebellenleider Riek Machar. Volgens het akkoord moet Machar de mogelijkheid krijgen om toe te treden tot een regering van nationale eenheid. Hij wordt dan meteen ook vicepresident.

Machar was in het verleden al eens vicepresident onder Kiir. Maar in 2013 liep het fout. De president beschuldigde Machar ervan een staatsgreep te beramen. Het conflict dat daaruit volgde, leidde tot een bloedige burgeroorlog die aan tienduizenden mensen het leven heeft gekost.

Kiir en Machar hadden in juni in al een akkoord bereikt over de instelling van een permanent staakt-het-vuren en de terugtrekking van hun troepen uit de stedelijke gebieden. De onderhandelingen tussen beide rivalen worden nu voortgezet tot er een definitief vredesakkoord is bereikt. Eens dat akkoord er is, krijgen de partijen drie maanden de tijd om een regering te vormen. Die zal tijdens een 36 maanden durende overgangsperiode het land moeten besturen.

De overgangsregering moet volgens de overeenkomst bestaan uit 35 ministers: 20 aanhangers van Kiir, negen van Machar en zes uit de overige groepen in het land.



Een soortgelijk overeenkomst tussen Kiir en Machar werd in 2015 al snel geschonden.

Sinds de burgeroorlog zijn ongeveer 4 miljoen mensen - zowat een derde van de bevolking - gevlucht, tienduizenden anderen werden gedood. Meer dan 5 miljoen mensen zijn volgens de Verenigde Naties op voedselhulp aangewezen.