Regering Bangladesh voert doodstraf voor verkrachting in na aanhoudende protesten SVL

12 oktober 2020

13u05

Bron: Belga 0 De regering van Bangladesh heeft een wetswijziging goedgekeurd die de doodstraf invoert voor verkrachting. In het zuidelijke Aziatische land is er meer en meer woede omtrent seksuele gewelddaden.

Nu staat er op verkrachting maximaal een levenslange celstraf. De wetswijziging wijzigt de straf naar de doodstraf of rigoureus levenslang. Een presidentiële verklaring zal er, wellicht morgen, voor zorgen dat de wetswijziging van kracht wordt.

Volgens de ngo Ain o Salish Kendra zijn in Bangladesh in de eerste negen maanden van dit jaar 975 vrouwen verkracht, bij 43 gevolgd door moord. Vorige week kwamen duizenden mensen op straat nadat een bende in een afgelegen plaats een vrouw had verkracht en beelden daarvan op sociale media had gepost. De demonstranten laakten het toenemend aantal verkrachtingen en seksuele misdrijven. "Hang verkrachters op" en "Geen genade voor verkrachters" waren de leuzen.