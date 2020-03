Regering Balearen roept 25.000 toeristen op eilanden te verlaten ttr

17 maart 2020

15u08

Bron: belga 8 Door de coronacrisis heeft de regionale overheid op de Balearen, waar onder meer Mallorca en Ibiza onder vallen, alle 25.000 toeristen opgeroepen om zo snel als mogelijk naar huis te gaan. Het heeft geen zin dat de toeristen in de hotels geblokkeerd blijven op de Spaanse eilanden, aldus de regionale president Francina Armengol in een gesprek met radiozender Cadena Ser.

Volgens haar werken de regionale autoriteiten aan "operatie terugkeer" voor alle buitenlanders en Spaanse bezoekers op de eilanden, zoals Mallorca en Ibiza. Ook de Balearen denken eraan om hotels als ziekenhuizen in te schakelen. Armengol riep de centrale overheid in Madrid op om ook de sluiting van havens en luchthavens op de eilanden te bevelen. Met die maatregelen zou het "veel makkelijker" zijn om de epidemie in te dijken. Op de Balearen zijn al meer dan 70 mensen besmet met het virus.

Maandag zijn al 25 speciale vluchten uitgevoerd om gestrande toeristen naar Engeland en Duitsland te brengen. Het normale personenverkeer van en naar de eilanden wordt tot een minimum beperkt.



De Balearen omvatten vier hoofdeilanden: Mallorca, Minorca, Ibiza en Formentera. Andere kleinere eilanden zijn Cabrera, Espalmador, Aire en Dragonera.

