Regerende partij in Zimbabwe rijft absolute meerderheid binnen in assemblée

KVDS

01 augustus 2018

09u21

Bron: Belga

0

De partij die sinds 1980 aan de macht is in Zimbabwe - Zanu-PF - heeft tijdens de verkiezingen de absolute meerderheid binnengehaald in de assemblée, het lagerhuis van het parlement. Dat blijkt uit resultaten van de kiescommissie.