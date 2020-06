Regerend president IJsland op weg naar klinkende herverkiezing RL

28 juni 2020

02u52

Bron: Belga 0 Zoals verwacht boekte de huidige president van IJsland Guðni Jóhannesson (52) zaterdag een klinkende overwinning in de presidentsverkiezingen, met bijna 90 procent van de stemmen. Dat blijkt in de nacht van zaterdag op zondag uit de eerste resultaten.

Het waren nog maar de negende presidentsverkiezingen sinds de onafhankelijkheid van IJsland in 1944. Vaak was er na vier jaar geen tegenkandidaat en kon de zittende president zonder verkiezingen een nieuwe termijn aanvatten.

Uitdager Guðmundur Franklín Jónsson

Dit keer was er met Guðmundur Franklín Jónsson (56) wel een uitdager. Veel kans maakte de voormalige beursmakelaar op Wall Street die later hoteluitbater werd evenwel niet. Hij richtte tien jaar geleden een groen-rechtse partij op, maar dat werd geen succes. In interviews uitte Jónsson zich als bewonderaar van Donald Trump.

De huidige president Jóhannesson heeft een neutraler imago. Hij is populair over de partijgrenzen heen. In zijn eerste termijn als president maakte hij volgens een analyse van publieke omroep RUV het presidentschap weer tot symbool van nationale eenheid.

Voor zijn verkiezing in 2016 onderwees hij geschiedenis aan de Universiteit van IJsland. Jóhannesson is getrouwd met een Canadese die hij ontmoette tijdens zijn studies in het Britse Oxford.



