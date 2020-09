Regenwoud in Amazonegebied blijft branden

05 september 2020

Bron: Belga

Ondanks een afbrandverbod en een grootschalige militaire inzet blijft het branden in het Regenwoud in het Amazonegebied. Alleen al in de eerste dagen van september zijn er in het Braziliaanse Amazonegebied ongeveer duizend branden geregistreerd, blijkt uit gegevens van het Nationaal Instituut voor Ruimteonderzoek (Inpe).