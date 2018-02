Regen dreigt 100.000 Rohingya weg te spoelen TT

06 februari 2018

14u54

Bron: IPS 0 De moessonregens bedreigen straks minstens honderdduizend Rohingya in de vluchtelingenkampen in Bangladesh. Dat stellen de VN in een risicoanalyse.

Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie Unhcr zijn er sinds 25 augustus vorig jaar 655.000 Rohingya aangekomen in Bangladesh. De meesten zitten op elkaar gepakt in deels geïmproviseerde kampen rond de grensstad Cox’s Bazar.

Als het moessonseizoen daar in juni aanbreekt, lopen tienduizenden vluchtelingen ernstig gevaar, zegt de Unhcr, die samen met onder meer de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en de universiteit van Dhaka een risicoanalyse maakte.

Grondverschuivingen

In de kampen van Kutapalong en Balukhali, waar 569.000 Rohingya zitten, lopen “minstens honderdduizend vluchtelingen ernstig gevaar op grondverschuivingen en overstromingen”, zegt Unhcr -woordvoerder Andrej Mahecic.

Een derde van de kampen kan onder water komen te staan, waardoor 85.000 Rohingya hun schuilplaats verliezen. Nog eens 23.000 vluchtelingen verblijven op steile hellingen, waar de grond makkelijk kan gaan schuiven bij aanhoudende regen.

Ook de toiletten, wasruimtes, drinkwaterkranen en gezondheidscentra die hulporganisaties en de Bengaalse overheid hebben opgezet, dreigen dan weggespoeld te worden. De kampen dreigen bovendien onbereikbaar te worden, waardoor noodhulp moeilijk wordt.

Besmettelijke ziektes

“Er is ook een hoog risico voor de openbare gezondheid, vooral voor uitbraken van besmettelijke ziektes”, zegt Mahecic.

Unhcr begint de komende weken met grote werkzaamheden in de kampen, onder meer om het water beter te draineren en grondverschuivingen te voorkomen. Gezinnen die in de meest risicovolle delen van het kamp wonen, krijgen een andere plaats.

De tijd dringt want het moessonseizoen begint over vier maanden. In drie maanden tijd valt dan evenveel neerslag als in West-Europa in een heel jaar.

Geen snelle terugkeer

In november bereikten Bangladesh en Myanmar een akkoord over de repatriëring van Rohingya naar de deelstaat Rakhine, de plek die ze ontvlucht waren na hevige aanvallen van het leger. Maar een snelle terugkeer van Rohingya is uiterst onzeker.

Het regime in Myanmar weigert nog steeds om deze bevolkingsgroep als zijn inwoners te beschouwen.

Heel wat getuigen, vooral vrouwen, zijn zwaar getraumatiseerd door wat ze in Myanmar en op hun vlucht hebben meegemaakt, zegt hulporganisatie Oxfam. Rohingya-vrouwen zijn zo zwaar getraumatiseerd dat ze ermee dreigen zelfmoord te plegen als ze gedwongen worden terug te keren.