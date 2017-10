Regeerakkoord Nederland: drie partijen hebben regeerakkoord al goedgekeurd, nog geen antwoord van VVD 22u05

VVD, de partij van Mark Rutte, is de voorstellen nog aan het bekijken. De Kamerfracties van de Nederlandse coalitiepartijen D66, CDA en ChristenUnie (CU) hebben zich deze avond achter het regeerakkoord geschaard. De fractie van de vierde partij, de liberale VVD, is de voorstellen nog aan het bestuderen.

Het christendemocratische CDA stemde als eerste in met de regeringsplannen. Partijleider Sybrand Buma zei dat hij slechts een "aantal kleine punten" in te brengen heeft bij het laatste overleg dinsdagochtend met de leiders van de andere meerderheidspartijen. Hij wilde niet ingaan op de details. Ze staan de steun van de fractie voor het regeerakkoord in elk geval niet in de weg, aldus Buma.



Kort daarna volgde ook de goedkeuring van het linksliberale D66 en van de ChristenUnie. D66-leider Alexander Pechtold liet weten dat hij morgen met de andere partijen "de allerlaatste punt achter het akkoord" wil zetten. Volgens hem zijn er geen aanpassingen van het akkoord nodig, alleen kleine dingen als "d- en t- fouten".



Opvallend is wel de CDA-leider Sybrand Buma liet weten dat hij geen minister zou worden, maar wel de fractie zou blijven aanvoeren in de Tweede Kamer. Eerder hadden ook Pechtold en Segers al bedankt voor een ministerpost, waarmee drie van de vier meerderheidspartijen er dus voor kiezen om hun sterkste figuur niet naar de regering te sturen.