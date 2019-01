Reddingswerkers zijn diep bedroefd: “We hebben de berg verslagen, maar moesten een hoge tol betalen” AD.nl HA

26 januari 2019

14u47

Bron: AD.nl 32 Het bleek een race tegen de klok, het zoeken naar de 2-jarige Julen in een diepe, smalle put. Een race die niet te winnen was. De zoektocht naar het jongetje kwam moeizaam op gang, maar daarna werd met man en macht gewerkt aan de graafwerkzaamheden. “We hebben alles geprobeerd, alles gebruikt wat mogelijk was, en als het dan zo afloopt doet dat veel pijn.”

Dat heeft Francisco Delgado, chef van de brandweer van Málaga, vanochtend gezegd aan de Spaanse staatstelevisie TVE. Acht van zijn brandweermannen waren - samen met acht mijnwerkers en tien agenten van de Guardia Civil (acht specialisten in bergreddingen en twee voor onder water) - continu in de weer in de hoop Julen toch nog op tijd te bereiken.

“Enorm verdriet”

“We hebben allemaal samengewerkt om Julen levend te vinden, maar de berg heeft zich weerbarstig getoond. Uiteindelijk hebben we, na veel opofferingen, de berg kunnen verslaan, maar hij heeft een hoge tol voor zijn nederlaag geëist, het leven van Julen. Iets wat we met z’n allen hadden willen voorkomen”, verwoordt Delgado het algemene gevoel van verslagenheid bij de reddingsdiensten.



“Het moment dat hij levenloos werd aangetroffen was er een van enorm verdriet, enorme pijn bij al die 300 mensen die 13 dagen, 24 uur per dag als één man hebben gewerkt. We hebben alles geprobeerd, alles gebruikt wat mogelijk was, en als het dan zo afloopt doet dat veel pijn.”

Een andere reddingswerker zei aan de Spaanse krant La Vanguardia dat hij en zijn collega’s “kapot zijn van verdriet”. “We hadden nog een sprankeltje hoop dat we hem levend uit de put zouden kunnen halen.”

Beelden van reddingswerken

Die hoop bleek tevergeefs. De Guardia Civil heeft op Twitter beelden vrijgegeven van de boorwerkzaamheden om tot bij de peuter te geraken. Gespecialiseerde mijnwerkers moesten daarvoor een horizontale schacht van vier meter boren. Dat lukte vannacht eindelijk rond half 2, maar voor het kind kwam na bijna twee weken onder de grond alle hulp te laat.

