Reddingswerkers zetten zoektocht naar slachtoffers Genua voort, "mogelijk nog 10 tot 20 mensen onder puin" AW ADN

16 augustus 2018

09u43

Bron: VTM Nieuws 5 Twee dagen na het instorten van de Morandi-brug in Italië zetten reddingswerkers hun zoektocht naar lichamen en overlevenden voort. De dodentol na de brugramp staat al op 42. Er liggen mogelijk nog tien tot twintig mensen onder het puin. Dat maakte de openbaar aanklager Francesco Cozzi zojuist bekend.

Dinsdagmiddag stortte de Ponte Morandi in Genua in. De auto's die op dat moment over de brug reden, stortten een vijftigtal meter naar beneden. Het zou gaan om ongeveer 35 voertuigen. Voorlopig staat de dodentol op 42, maar dat getal zal vermoedelijk nog stijgen.

Snuffelhonden

Hulpdiensten zoeken met man en macht tussen de brokstukken. De brandweer twitterde gisteren dat tijdens de nacht snuffelhonden aan het werk zijn geweest. Niettemin deemstert de hoop weg dat er twee dagen na de ramp nog overlevenden zouden zijn.





Momenteel worden ook beelden van de beveiligingscamera's op de brug onderzocht, zo zegt Cozzi. "We willen zo te weten komen hoeveel wagens en trucks er exáct over de brug reden toen die instortte. Dat moet ons ook helpen bij het bepalen van het precieze aantal mensen dat bij de ramp betrokken was."

De dodelijke slachtoffers zullen zaterdag een staatsbegrafenis krijgen. Dat wordt meteen ook een dag van nationale rouw in Italië.

Bulgaarse premier

Tengevolge van het ongeval heeft de Bulgaarse premier Boïko Borissov een simultane renovering van alle bruggen in zijn land gevraagd. Niet minder dan 21 bruggen, het merendeel 35 tot 40 jaar geleden gebouwd, zijn volgens de regering in slechte staat. De financiering van de renovatie moet ofwel met toekomstige tolgelden ofwel met budgettaire middelen gebeuren.