Reddingswerkers vonden Thaise voetballertjes “door hun geur”

Het was niet door puur geluk dat reddingswerkers de 12 Thaise voetballertjes en hun coach vonden die meer dan twee weken vastzaten in een grottencomplex in Thailand, maar dankzij hun geur. Dat zegt de Britse duikexpert John Volanthen, die bij de reddingsoperatie betrokken was.

Volanthen deed zijn verhaal bij zijn thuiskomst aan de Britse openbare omroep BBC. Hij was na de verdwijning van de voetballertjes op 23 juni gevraagd om mee te werken aan een internationale reddingsoperatie, die begeleid werd door de Thaise overheid. De man was erbij toen de kinderen na 9 dagen gevonden werden, 3 kilometer ver in het grottencomplex.

Onderwaterpassages

“Er is al veel over gezegd en geschreven”, vertelt hij over dat moment. “En dat het puur geluk was waardoor we hen lokaliseerden. Maar dat is absoluut niet het geval. De procedure in een dergelijke situatie is dat we door onderwaterpassages zwemmen en boven komen elke keer er ergens lucht is. Dan roepen we en ruiken we en in dit geval roken we de kinderen voor we hen zagen.”





Rick Stanton was er ook bij toen de kinderen gevonden werden. Hij voelde opluchting toen bleek dat ze nog allemaal leefden. “We telden hen tot we aan 13 kwamen, ongelofelijk. We gaven hen een beetje extra licht en ze zagen er in goede gezondheid uit. Toen we hen weer achterlieten, was het enige waar we aan konden denken hoe we hen eruit zouden kunnen krijgen.” (lees hieronder verder)

“Er was nog nooit eerder zo een reddingsoperatie ondernomen, natuurlijk waren er twijfels”, gaat hij verder. “Maar we hadden een goed team en kregen veel hulp van de Thaise overheid, speleologen en reddingsorganisaties. De omstandigheden waren op dat vlak optimaal om ons plan te doen slagen.”

Infecties

Het duurde daarna nog 8 dagen eer alle voetballertjes van de Wild Boars en hun coach uit de grot waren gehaald. Hoewel ze niet ernstig gewond waren, bleken ze door gebrek aan voedsel wel te zijn vermagerd. Ze werden afgezonderd gehouden en naar het ziekenhuis gebracht uit vrees voor infecties.

De operatie eiste uiteindelijk één leven. Dat van een Thaise duiker van de marine, Saman Kunan. Hij stierf toen hij tanks met perslucht aan het bijvullen was in de grotten.

