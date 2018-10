Reddingswerkers vinden opnieuw menselijke resten na fatale vlucht Lion Air TTR

30 oktober 2018

07u08

Bron: Belga 0 De Indonesische reddingsdiensten hebben vandaag opnieuw menselijke resten gevonden op de plaats waar het vliegtuig van de Indonesische lagekostenmaatschappij Lion Air gisteren in zee is gestort. Aan boord waren 189 personen. De media spreken van een defect aan een boordinstrument.

De Boeing 737 MAX 8, die slechts enkele maanden in dienst was, verdween gisteren van de radar, 13 minuten na het opstijgen in Jakarta. Hij stortte neer in de Javazee kort nadat de piloot aan de luchtverkeersleiding toestemming had gevraagd om terug te keren.



Tientallen duikers werden naar de plaats gestuurd waar vlucht JT 610 is verdwenen. Maar sinds gisterenavond hebben de hulpdiensten geen hoop meer om overlevenden te vinden.

“De reddingsteams hebben tot nu toe tien lijkenzakken gevuld met lichaamsdelen, maar die moeten nog naar Jakarta gestuurd worden voor DNA-tests om ze te identificeren”, zegt Muhammad Syaugi, hoofd van het Indonesische agentschap voor reddingsoperaties, aan tv-zender Metro TV. Ook zijn er veertien zakken gevuld met brokstukken, schoenen, portefeuilles en kleding. (Lees hieronder verder.)

Zwarte dozen

De reddingsdiensten zijn nog op zoek naar de romp van het vliegtuig, die op de zeebodem ligt, op dertig tot veertig meter diepte. De twee zwarte dozen zijn nog niet teruggevonden.

De CEO van Lion Air, Edward Sirait, gaf gisteren toe dat de maatschappij herstellingen moest uitvoeren aan het toestel in Bali voordat het was teruggekeerd naar Jakarta. Maar hij gaf geen verdere details. Volgens hem ging het om een "normale procedure".

De Britse openbare omroep BBC, die een technisch boekje in handen kreeg over de vlucht van Bali naar Jakarta van zondag, zegt dat er een probleem was met de "betrouwbaarheid" van een instrument om de snelheid te meten. Ook weken de hoogtemeters van de piloot en de copiloot van elkaar af.