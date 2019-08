Reddingswerkers vinden lichaam speleoloog in Poolse grot IB

23 augustus 2019

00u50

Bron: AD, Belga 0 Poolse reddingswerkers hebben een lichaam gevonden van een van de twee speleologen die sinds zaterdag vastzitten in de grootste en diepste grot van Polen.

“De eerste van de speleologen is gevonden in de grot, hij is dood. Meer informatie zal morgen beschikbaar zijn", liet een vertegenwoordiger van de hulpdiensten, Krzysztof Dlugopolski gisterenavond weten.

De twee mannen die vast kwamen te zitten waren vorige week de kloof in Wielka Sniezna, een van de diepste en meest uitgestrekte in Polen, binnengegaan in het gezelschap van vier andere speleologen. De slachtoffers raakten echter afgescheiden van de rest van de groep. Hun metgezellen slaagden er zaterdag in om weer boven te geraken en sloegen alarm.

De reddingsoperatie startte daarop zaterdag in de late namiddag. De reddingswerkers gebruikten onder andere explosieven om zich een weg te banen naar de plaats waar de twee, tientallen meters dieper, vastzaten.

Race tegen de klok

De twee speleologen liepen naast het gevaar op verdrinking, ook risico op onderkoeling aangezien het in de kloof maar 3 tot 4 graden warm is. Van bij de start van de reddingsoperatie was duidelijk dat het een race tegen de klok zou worden om de twee te bevrijden: het grottenstelsel bestaat uit bijna 24 kilometer aan onderaardse gangen, met een diepte tot ruim 800 meter.

De Poolse reddingswerkers en brandweerlieden ter plaatse krijgen hulp van collega's uit Slowakije. De grot ligt aan de grens tussen beide landen.