Reddingswerkers vinden geen nieuwe slachtoffers na lawine op skipiste in Zwitserland, zwaargewonde Fransman (34) overleden KVDS ADN

20 februari 2019

07u47

Bron: Belga, RTS 0 In het Zwitserse ski-oord Crans-Montana hebben reddingswerkers afgelopen nacht verder gezocht naar eventuele slachtoffers van de lawine die zich daar gisteren voordeed. De zoektocht leverde vooralsnog niets op en is vanmorgen afgerond, meldt de kantonnale politie van Wallis (Valais). Eén van de vier mensen die zwaargewond raakte bij de lawine is in het ziekenhuis bezweken aan zijn verwondingen.

Op een skipiste op 2.500 meter hoogte deed zich gisterenmiddag een enorme lawine voor. Er waren berichten dat er mogelijk tien tot twaalf mensen waren meegesleurd. Reddingswerkers vonden uiteindelijk vier overlevenden.

Dodelijk slachtoffer

De geredde mensen waren allemaal gewond, één van de vier was er erg aan toe. De zwaargewonde 34-jarige Fransman is afgelopen nacht in het ziekenhuis overleden, zo heeft de politie van het kanton Wallis (Valais) getwitterd. Of de andere gewonde slachtoffers Zwitsers dan wel toeristen zijn, kon een politiewoordvoerder niet zeggen. Ook over hun toestand is momenteel niets bekend.



Indien nodig herneemt de zoektocht, maar er is volgens de politie geen enkele vermissing gemeld.

Onderzoek

Er is ook een onderzoek geopend naar de oorzaak van de lawine. Op een schaal van 1 tot 5 was het risico op een lawine als 2 ingeschaald. Dat er zich een lawine op een gemarkeerde piste voordoet, is ook zeer zeldzaam. Dergelijk natuurgeweld treft meestal zones buiten een piste.