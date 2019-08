Reddingswerkers proberen onderzoekers uit diepste grot van Polen te redden Redactie/IB

19 augustus 2019

05u17

Bron: ANP 0 Reddingswerkers proberen in het zuiden van Polen twee onderzoekers te redden die sinds zaterdag vastzitten in de diepste grot van het land. Nadat één van de toegangstunnels is volgelopen met water, kunnen de speleologen de grot niet meer uit. Meer dan twintig reddingswerkers proberen nu om contact te leggen met de onderzoekers, maar zijn hier tot nu toe niet in geslaagd.

De onderzoekers daalden donderdag met vier anderen af in de Jaskinia Wielka Sniezna-grot, de langste en diepste grot in de Tatra-bergen. Nadat het viertal zaterdag het contact met de twee verloren, sloegen ze alarm. De waarin de onderzoekers zich vermoedelijk bevinden is enorm: ruim 23 kilometer aan gangen strekt zich uit, waaronder ook waterwegen.

Mogelijk zal met behulp van dynamiet worden getracht delen van de rots te vernietigen, om zo het diepste gedeelte van de grot te bereiken. Dit kan dagen en misschien wel weken in beslag nemen en is niet zonder gevaren, aldus het hoofd van het reddingsteam tegen de Poolse televisiezender TVN.