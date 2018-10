Reddingswerkers halen man levend uit puin drie dagen na aardbeving en tsunami Sulawesi Redactie

02 oktober 2018

08u46

Bron: Belga, AP 0 Reddingswerkers hebben gisterenavond een man levend van onder het puin van een ingestort gebouw gehaald, drie dagen na de verwoestende aardbeving en daaropvolgende tsunami die het Indonesische eiland Sulawesi vorige week vrijdag heeft getroffen. De officiële dodentol ligt op 844 slachtoffers. De meeste daarvan vielen in Palu, de hoofdstad van de provincie.

Functionarissen vrezen dat de dodentol nog zal oplopen. In twee buurten in Palu zouden nog vele mensen begraven liggen. De aarde veranderde daar in modder tijdens de aardbeving.

De 38-jarige man zat in een kleine holte in de ruïne van een kantoorgebouw waar hij werkte in Palu. Dat is te zien op een video die het nationale zoek- en reddingsagentschap toonde. De man is een manager bij een financieel bedrijf. Hij kon stappen en zei dorst te hebben. Een ziekenwagen voerde hem onmiddellijk weg.

Studenten

Elders in de provincie hebben hulpverleners de lichamen gevonden van 34 bijbelstudenten, die deelnamen aan een bijbelkamp in het Sigi-district, zo maakte het Indonesische Rode Kruis bekend. De slachtoffers maken deel uit van 86 studenten die als vermist werden opgegeven na de aardbeving van vrijdag. Het lot van de andere studenten is nog niet duidelijk.