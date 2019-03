Reddingswerkers bevrijden Thais jongetje uit regenpijp Arnd Leroy

13 maart 2019

19u25

Bron: KameraOne 0

Een eenjarig jongetje uit Bangkok in Thailand raakte met zijn voet vast in een betonnen regenpijp. Het jongetje was op het balkon aan het spelen toen het incident gebeurde. De ouders probeerden tevergeefs hun zoontje te helpen en de reddingswerkers moesten uiteindelijk een boor gebruiken om de peuter weer te vrij te krijgen.