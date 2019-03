Reddingsteam crasht met helikopter tijdens interventie in Iran: vijf doden kg

04 maart 2019

15u50

Bron: Belga 0 Een reddingshelikopter is vandaag gecrasht in een bergachtig gebied in het zuidwesten van Iran. Vijf mensen van de hulpdiensten lieten daarbij het leven, meldt de nationale Iraanse televisie.

De helikopter werd verstuurd om een zwangere 26-jarige vrouw uit de nood te helpen, zei Pir-Hossein Kolivand, hoofd van de Iraanse hulpdiensten aan de Iraanse tv-zender. De helikopter "is jammer genoeg gecrasht" nog voor het de locatie van de jonge vrouw kon bereiken", zei Kolivand. Volgens hem zijn drie bemanningsleden en twee reddingswerkers omgekomen. Het is niet duidelijk hoe het met de zwangere vrouw is gesteld.

Volgens het officiële Iraanse agentschap Irna is de helikopter gebotst op een telecommunicatie-antenne. Het ongeval vond plaats op zo'n 380 kilometer ten zuiden van Teheran, in de provincie Chahar Mahaal-Bakhtiari.

۵ نفر کشته در سقوط هلی‌کوپتر اورژانس

به گفته سخنگوی اورژانس کشور این هلی‌کوپتر به روستای دهدلی در استان چهارمحال و بختیاری برای انتقال بیمار اعزام شده بود که قبل از رسیدن به محل ماموریت دچار سانحه شد

در این حادثه تمامی سرنشینان براثر آتش گرفتن بالگرد در دم جان باختند pic.twitter.com/5HAI3lddYg ManotoNews(@ ManotoNews) link

تو شهرکرد بالگرد اورژانس فرستادن برای کمک به مادر باردار ، بعد هلیکوپتر تو راه سقوط کرده 5 نفر هم کشته شدن ، اینم وضع امداد رسانی :||||| pic.twitter.com/QRcn3A6MB2 گروهبان فردی(@ FreddyRenegade) link