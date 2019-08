Reddingsschip wil niet naar Spaanse haven varen, migranten springen uit wanhoop overboord KVDS SES TT

18 augustus 2019

14u54

Bron: Belga 4 Spanje heeft aangeboden om het reddingsschip Open Arms, met aan boord meer dan 100 migranten, op te vangen in de haven van Algeciras. Maar de hulporganisatie zegt niet te kunnen ingaan op het aanbod. “Wij kunnen niet naar Spanje omdat we in een extreme humanitaire noodtoestand verkeren. De migranten moeten nú van boord. Algeciras zou zes dagen varen zijn”, laat een woordvoerster weten. Vanmiddag sprongen vier migranten uit wanhoop overboord.

Het aanbod komt van de waarnemende socialistische premier Pedro Sanchez. "Ik heb verordend de haven van Algeciras voor de opvang van #Open Arms te activeren", zo staat in de tekst. "Spanje handelt altijd in humanitaire noodgevallen."

Noodsituatie

Madrid gewaagt van een "noodsituatie aan boord" en de "onbegrijpelijke beslissing van de Italiaanse autoriteiten en in het bijzonder van minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini om alle havens te sluiten" (voor ngo's die migranten op zee redden). “Mooi zo”, reageerde Salvini, “de aanhouder wint”.



Op de Open Arms bevinden zich nog 107 geredde migranten. Het schip van de Spaanse ngo Proactiva Open Arms bevindt zich voor de kust van het Italiaanse eiland Lampedusa. De ngo verwerpt het Spaanse aanbod dus echter omdat het “onrealistisch” is. “Na 26 dagen op zee, waarvan 17 dagen wachten met 134 mensen aan boord, na een rechterlijke beslissing in ons voordeel en met zes landen die bereid zijn hen op te vangen, wil men nu echt dat we 950 mijl gaan varen, vijf dagen lang, naar Algeciras, de verst gelegen haven van de hele Middellandse Zee?”, vraagt Open Arms-oprichter Oscar Camps zich af op Twitter.

De ngo vroeg vanavond nogmaals aan Italië om de migranten die nog aan boord zijn, toe te laten aan land te gaan. Spanje bood daarop “de dichtstbijzijnde Spaanse haven” aan, maar daar kwam nog geen antwoord op. De Balearen liggen bijvoorbeeld veel minder ver van Lampedusa dan Algeciras. (lees verder onder de tweet)

Después de 26 días de misión, 17 de espera con 134 personas a bordo, una resolución judicial a favor y 6 países dispuestos acoger, ¿quiere que naveguemos 950 millas, unos 5 días más, a Algeciras, el puerto más lejano del Mediterraneo, con una situación insostenible a bordo? pic.twitter.com/0wTh16VZhj Oscar Camps(@ campsoscar) link

Migranten springen in zee

Dat de situatie bijzonder urgent is, bleek ook vanmiddag toen enkele van de personen aan boord van het schip de zee insprongen in een poging Lampedusa al zwemmend te bereiken. "We hebben hiervoor gewaarschuwd, de wanhoop heeft zijn grenzen”, aldus Camps. De vier migranten die overboord waren gesprongen, werden opnieuw aan boord gehaald door medewerkers van de ngo.

Zes landen, waaronder Spanje, hadden eerder aangeboden om migranten op het reddingsschip op te vangen. Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft vanmiddag aan het het Franse persbureau AFP opnieuw nadrukkelijk laten weten veertig mensen te willen opvangen.