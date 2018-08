Reddingsschip voor Libische kust verlegt werkterrein naar Spanje TTR

30 augustus 2018

18u38

Bron: Belga 2 Het schip Open Arms van de Spaanse organisatie Proactiva wil zijn hulpverlening verplaatsen van de Libische kust in de richting van Spanje. "De komende weken zullen we bij de Spaanse maritieme reddingsdienst (Salvamento Marítimo) in de Straat van Gibraltar en op de Alboránzee aansluiten", deelde de ngo vandaag op Facebook mee.

Voor de kust van Zuid-Spanje heerst een noodtoestand. De Open Arms "wil helpen bij de reddingen", zei een woordvoerster.

Daarmee zullen er tijdelijk geen ngo-schepen meer voor de kust van Libië zijn om migranten te redden. Het andere schip van Proactiva, de Astral, ligt in een Spaanse haven, de Aquarius van SOS Méditerranée en Artsen Zonder Grenzen is in Marseille. De Astral zal echter zo snel als mogelijk naar de Libische kust terugkeren, zei de woordvoerster.

Dit jaar varen bootvluchtelingen uit Afrika meer naar Spanje dan naar Italië. "Wij zijn een dynamische organisatie en varen daarheen waar onze hulp nodig is", aldus de nog woordvoerster van Proactiva.

De Italiaanse regering heeft de Open Arms meermaals de toegang tot een haven geweigerd. Het schip moest daardoor de jongste tijd zeker drie keer naar Spanje uitwijken met geredde bootvluchtelingen, met name naar Barcelona, Mallorca en Algeciras. De Libische kustwacht brengt migranten ondertussen steeds meer terug naar het door burgeroorlog geteisterde land in Noord-Afrika.

Proactiva Open Arms se unirá en breve a los dispositivos de salvamento de la zona SAR en el #Estrecho y #MardeAlboran bajo la coordinación de @salvamentogob Sumamos esfuerzos y equipos allá donde seamos necesarios. Cada vida cuenta.

