Reddingsschip Open Arms bevindt zich met 147 migranten aan boord voor de kust van Italiaanse eiland Lampedusa. Maar wat nu? KVE

15 augustus 2019

13u12

Bron: Belga 4 Het Spaanse reddingsschip Open Arms bevindt zich met 147 migranten aan boord voor de kust van het Italiaanse eiland Lampedusa. Gisteren had een administratieve rechtbank in Rome beslist dat de Open Arms de Italiaanse territoriale wateren mag binnenvaren. Wel is er niet gezegd of het schip al dan niet mag aanmeren en of de migranten al of niet aan land mogen komen.

"We hebben land in zicht", twitterde de Spaanse hulporganisatie Proactiva Open Arms vanmorgen, toen haar schip zich in de onmiddellijke nabijheid van Lampedusa bevond. Twee marineschepen escorteren de Open Arms in verband met de eventuele evacuatie van 32 minderjarigen.

Minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini heeft al een nieuw decreet uitgevaardigd om de Open Arms te verhinderen in Italiaanse wateren te varen. Maar minister van Defensie Elisabetta Trenta weigerde zijn decreet te ondertekenen.

Vicepremier Salvini is leider van de extreemrechtse Lega en heeft eind vorige week de regeringscoalitie met de Vijfsterrenbeweging opgeblazen. Trenta is lid van deze partij.

Welke gevolgen een en ander voor de Open Arms kan hebben, is onduidelijk.

Naar het Duitse persbureau DPA in Italiaanse regeringskringen vernam, is Spanje bereid een deel van de vluchtelingen op de Open Arms op te nemen.