Reddingsschip Open Arms aangekomen in Spanje: "60 mensen gered, maar het hadden er 270 kunnen zijn" kg

04 juli 2018

12u54

Bron: Belga 0 Het reddingsschip van de Spaanse hulporganisatie Proactiva Open Arms is met zestig vluchtelingen aan boord in de haven van Barcelona gearriveerd. Oscar Camps, de oprichter van de ngo, betreurt dat het schip dit weekend ruim tweehonderd migranten niet kon oppikken, terwijl het de lange tocht maakte naar Spanje omdat het in Italië niet mocht aanmeren.

Het schip had de vluchtelingen zaterdag in de Middellandse Zee op een dertigtal kilometer voor de Libische kust opgepikt. Italië en Malta hadden al onmiddellijk duidelijk gemaakt dat het schip niet welkom was. De Spaanse regering verklaarde zich daarop bereid de vluchtelingen op te nemen.

De migranten uit veertien landen, onder hen vijf vrouwen en vijf minderjarigen, zullen in Barcelona eerst medisch onderzocht en vervolgens geregistreerd worden.

Ruim tweehonderd mensen niet gered

"Wat een aangenaam gevoel om terug thuis te zijn", schreef oprichter Oscar Camps vandaag op Twitter. Camps beklaagde zich echter dat zijn organisatie in het weekend meer vluchtelingen op zee had kunnen redden, waarvan 63 inmiddels verdronken zijn. Maar omwille van de Italiaanse blokkade en de lange vaartocht naar Spanje werd dat verhinderd. "We hebben slechts 60 mensen aan boord, maar hadden er echter meer dan 270 kunnen redden", postte hij.

Que sensación tan agradable al volver a casa. Que tristeza tan grande saber que ayer murieron 63 personas más. Llevamos solo 60 personas podríamos haber salvado 270 más. pic.twitter.com/3RWueN87CQ Oscar Camps(@ campsoscar) link

Italiaanse blokkade

De nieuwe Italiaanse regering heeft de laatste tijd verschillende reddingsschepen de toegang tot haar havens geweigerd. Dat overkwam ook de Aquarius van Artsen zonder Grenzen en SOS Mediterranée, en de Lifeline van de Duitse organisatie Mission Lifeline. Beide schepen waren dagenlang op zee geblokkeerd. De Aquarius mocht na een zwerftocht midden juni naar Spanje; de Lifeline na een lange wachttijd naar Malta.