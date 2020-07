Reddingsschip Ocean Viking roept noodtoestand af aan boord na massale vechtpartij en zelfmoordpoging SVM

03 juli 2020

20u43

Bron: Belga 12 De bemanning van het reddingsschip Ocean Viking heeft de noodtoestand afgekondigd aan boord van het schip. Dat gebeurde na verschillende incidenten de voorbije uren.

Op de Ocean Viking wachten op dit moment 180 geredde migranten om een haven in Italië of Malta binnen te varen. De organisatie SOS Méditerranée heeft na vier hulpacties op de Middellandse Zee al vijf keer in beide landen een veilige haven aangevraagd voor de geredden. Zonder succes dus. De mensen zijn vorige week donderdag en dinsdag gered.

Gisteren sprongen twee mannen overboord omdat ze de spanning van het wachten niet meer konden verdragen. Vandaag was er een massale vechtpartij en een zelfmoordpoging. Sindsdien is de situatie alleen maar verergerd, laat SOS Méditerranée weten. De geredde mensen komen uit dertien landen.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.