Reddingsschip Ocean Viking haalt nog eens 105 migranten uit het water KVE

12 augustus 2019

18u53

Bron: Belga 2 Het reddingsschip Ocean Viking heeft nog eens 105 migranten aan boord gehaald tijdens een "kritieke reddingsoperatie" in de Middellandse Zee. Dat heeft de ngo SOS Mediterranée op Twitter gemeld. In totaal bevinden zich nu 356 migranten aan boord van het schip.

Het schip wordt gerund door SOS Mediterranée en Artsen Zonden Grenzen. Op vier dagen tijd voerde het vier reddingsoperaties uit voor de kust van Libië.

"Enkele minuten nadat reddingsvesten werden uitgedeeld, barstte een rubberen buis op de boot, waardoor mensen in het water vielen", aldus SOS Mediterranée over de actie van vandaag. De medewerkers slaagden erin alle opvarenden, onder wie 29 minderjarigen, veilig aan boord te halen.

Het is nog niet duidelijk of de Ocean Viking, die is uitgerust met een medische post en vier snelle reddingsboten, in de regio zal blijven operereren. Voor de Libische kust moeten vaak migranten gered worden die per boot naar Europa willen reizen. Eerder meldde Artsen Zonder Grenzen al de Ocean Viking tot 200 mensen aan boord kan opnemen. Met de 356 migranten aan boord zit het schip dus al ver boven zijn capaciteit.

De ngo's zullen op een gegeven moment op zoek moeten gaan naar een haven om aan land te gaan, op een moment dat veel landen vijandig staan tegen private reddingsmissies in de Middellandse Zee. Italië en Malta hebben al verschillende keren geweigerd om schepen met migranten te laten aanmeren. Momenteel wacht voor de kust van het Italiaanse eiland Lampedusa een schip met meer dan 150 migranten om te mogen aanmeren. Sommige migranten zijn al meer dan tien dagenaan boord.