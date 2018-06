Reddingsschip met migranten mag voorlopig nog niet aanmeren in Malta TTR

27 juni 2018

09u32

Bron: ANP 1 Het schip Lifeline met circa 230 opgepikte migranten aan boord heeft nog altijd niet aangemeerd in Malta. De Duitse organisatie Mission-Lifeline meldt dat het nog geen vergunning heeft gekregen van de Maltese overheid.

Mission-Lifeline vraagt aan Malta of het schip in ieder geval tijdelijk op een beschutte plek aan de kust mag liggen. "Veel mensen zijn zeeziek door de harde wind en hoge golven", schrijft de organisatie op Twitter.

Gisteren meldde de Italiaanse regering dat het schip mag aanleggen in Malta. Een woordvoerder van de Maltese regering beklemtoonde toen dat er nog niets definitief besloten is, meldde The Times of Malta.

Vor 1 Tag kamen die Eilmeldungen, dass wir auf Malta einlaufen dürfen, aber wir haben noch immer keine Genehmigung.

Wir fragen nun, ob wir uns wenigstens vor den hohen Wellen & dem starken Wind vor der maltesischen Küste schützen dürfen. Sehr viele sind seekrank. #lifeline #malta pic.twitter.com/yzHI5xhdqz MISSION LIFELINE(@ SEENOTRETTUNG) link