Reddingsschip met 87 migranten na tocht van meer dan een week aangekomen in Spanje

ADN

09 augustus 2018

10u32

Bron: Belga

0

Een reddingsschip met 87 vluchtelingen aan boord is na een dagenlange tocht op de Middellandse zee aangekomen in Spanje. Het schip van de Spaanse hulporganisatie Proactiva Open Arms vaarde deze ochtend rond 9 uur binnen in de haven van Algeciras, in Andalusië in het zuiden van het land. Dat maakte de organisatie op Twitter bekend.