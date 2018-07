Reddingsschip meert met overlevende en twee lijken aan in Palma de Mallorca TTR

21 juli 2018

13u07

Bron: Belga 0 Een reddingsschip van de Spaanse ngo Proactiva Open Arms is vandaag aangemeerd in de Spaanse haven Palma de Mallorca met aan boord een geredde migrant en twee lijken. Dat heeft stichter Oscar Camps van de hulporganisatie gemeld op Twitter.

Geëscorteerd door een schip van de Spaanse civiele bescherming, meerde de Open Arms om 09.15 uur aan in de haven van de hoofdstad van de Balearen.

Het schip van de ngo had dinsdag ter hoogte van de Libische kust een veertigjarige vrouw opgepikt van de resten van een opblaasbare kano, alsmede de lijken van een andere vrouw en een kind. De Open Arms heeft vier dagen lang rondgezworven op de Middellandse Zee.

Italië had wel gezegd de Kameroense in de haven van Catania te willen opnemen maar niet de twee lijken. Daarom zette het schip koers naar Spanje.

Proactiva is ervan overtuigd dat de Libische kustwacht de drie vluchtelingen na een redding op zee heeft achtergelaten omdat ze hadden geweigerd naar Libië terug te keren.

La nave Open Arms dopo quattro giorni di navigazione entra finalmente nel porto sicuro di Palma di Mallorca. #backopenarms #openarns #spain pic.twitter.com/yRVxXwx9GB Oscar Camps(@ campsoscar) link