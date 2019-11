Reddingsschip Alan Kurdi met 88 migranten aan boord meert aan in Zuid-Italië

03 november 2019

Bron: Belga

Na ongeveer een week op de Middellandse Zee met 88 migranten aan boord, is het reddingsschip ‘Alan Kurdi’ vanochtend iets voor 09.00 uur aangemeerd in de haven van Tarente in het zuiden van Italië. Dat maakte de ngo Sea Eye bekend.