Reddingspoging voor voetballertjes in Thaise grot lijkt op til kv

08 juli 2018

03u51

Bron: Belga, Reuters 0 De Thaise autoriteiten hebben vanochtend de omgeving ontruimd rond de grot waarin twaalf voetballertjes en hun trainer al ruim twee weken geblokkeerd zitten. "Iedereen die niet betrokken is bij de reddingsoperatie, moet het gebied verlaten", zei de politiecommandant van het noordelijke district Mae Sai, Komsan Sa-ardluan, aan de ruim 1.000 journalisten ter plekke.

De evacuatie van het gebied voedt de geruchten dat een reddingspoging op til is of al aan de gang is. Eerder op de ochtend waren militaire artsen en duikers aangekomen aan de grot.

Het is opnieuw beginnen regenen in de regio en de grot kan nu op slechts enkele uren tijd onderlopen. Reddingsdiensten proberen al dagenlang om de grot leeg te pompen. Als ze opnieuw onder water komt te staan, zal dat de reddingsoperatie alleen maar bemoeilijken en gevaarlijker maken.

Volgens de weersvoorspellingen zal het vandaag en morgen onweren en ook de komende twee weken worden nog meer onweders verwacht. Narongsak Osottanakorn, een voormalige provinciegouverneur die de reddingsoperatie leidt, zegt dat "het ideale ogenblik" voor de redding zich in de volgende twee of drie dagen kan voordoen. "We zijn nog steeds in oorlog met het water en de tijd", zei hij aan de aanwezige journalisten.

De voetballers, die tussen 11 en 16 jaar zijn, en hun 25-jarige trainer besloten op 23 juni na een voetbaltraining naar de grot Tham Luang, in de noordelijke provincie Chiang Rai, te gaan. Ze raakten er ingesloten door het stijgende water. Uiteindelijk slaagden duikers er maandagavond in om de groep voor het eerst te bereiken.