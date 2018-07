Reddingspoging voor voetballertjes in Thaise grot is aangevat kv

08 juli 2018

03u51

Bron: Belga, Reuters 0 In Thailand is vandaag de reddingsoperatie van start gegaan om twaalf voetballertjes en hun coach te bevrijden uit de grot waar ze al ruim twee weken geblokkeerd zitten. Eerder op de ochtend waren militaire artsen en duikers aangekomen aan de grot en hadden de Thaise autoriteiten de omgeving rond de grot ontruimd.

"Vandaag is 'D-day", deelde Narongsak Osottanakorn, een voormalige gouverneur van de provincie Chiang Rai en het hoofd van de reddingsoperatie, vandaag mee tijdens een persconferentie. "De dertien gevangen ploegenleden zijn 'helemaal klaar' om naar buiten te komen." De ouders van de jongens zijn geïnformeerd over de risico's van de missie, verklaarde hij.

Een Australische arts heeft de jongens gisteravond onderzocht en zegt dat ze er klaar voor zijn. Het medische team bereidt zich al vier dagen voor om zich over de groep te ontfermen als ze weer bovenkomen. "Er is geen ruimte voor enige verwarring. We hebben gisteren de hele dag geoefend. Ik garandeer jullie dat we helemaal klaar zijn voor deze missie", aldus Narongsak. Er staan dertien ambulances en helikopters klaar om de jongens en hun coach over te brengen naar ziekenhuizen.

Dertien buitenlandse duikers, vijf Thaise duikers en vijf Amerikaanse Navy SEALs zullen proberen om de groep veilig uit de grot te krijgen. De aanwezigheid van Thaise duikers met wie de jongens een band hebben en kunnen communiceren, is essentieel voor het slagen van de operatie, deelden de autoriteiten eerder al mee.

Duiken?

Of de jongens effectief zelf zullen moeten duiken, wilde de gouverneur niet zeggen. Hij verklaarde enkel dat vandaag de beste dag is om de reis aan te vatten "omdat de meerderheid van het anderhalve kilometer lange pad bewandelbaar is". "Gisteren was het waterniveau het laagste van wat het [de voorbije dagen] geweest is", zei hij.

De eerste jongens zullen ten vroegste omstreeks 21 uur vanavond uit de grot komen, omdat ze een lange weg dienen af te leggen. Narongsak kan echter niet garanderen dat de missie vandaag zal afgerond worden, omdat de jongens een voor een naar buiten worden gebracht. Volgens een legerofficier zou de hele operatie drie tot vier dagen in beslag kunnen nemen.

Hevige regen

Het is opnieuw beginnen regenen in de regio en de grot kan nu op slechts enkele uren tijd onderlopen. Reddingsdiensten proberen al dagenlang om de grot leeg te pompen. Als ze opnieuw onder water komt te staan, zal dat de reddingsoperatie alleen maar bemoeilijken en gevaarlijker maken.

Volgens de weersvoorspellingen zal het vandaag en morgen onweren en ook de komende twee weken worden nog meer onweders verwacht. "We zijn nog steeds in oorlog met het water en de tijd", zei Narongsak Osottanakorn vandaag. Als de regen blijft aanhouden kan het water in de grot waar de voetballers zich bevinden zo hoog komen te staan, dat er amper tien vierkante meter droge ruimte overblijft.

De voetballers, die tussen 11 en 16 jaar zijn, en hun 25-jarige trainer besloten op 23 juni na een voetbaltraining naar de grot Tham Luang, in de noordelijke provincie Chiang Rai, te gaan. Ze raakten er ingesloten door het stijgende water. Uiteindelijk slaagden duikers er maandagavond in om de groep voor het eerst te bereiken.