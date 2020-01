Reddingsoperatie voor zeshonderd Russische vissers op afgescheurde ijsschots HLA

28 januari 2020

13u35

Bron: Belga 0 Russische reddingswerkers proberen zo’n zeshonderd vissers te redden voor de kust van het oostelijke eiland Sakhalin. Voor de tweede keer op enkele dagen tijd strandden vissers op een ijsschots nadat die van de kust is weggedreven in de Zee van Ochotsk, zo hebben Russische staatsmedia vandaag gemeld.

De jongste dagen hadden de autoriteiten vanwege gevaarlijk dun en smeltend ijs gewaarschuwd voor ijsvissen.

Tegen beter weten in sloegen honderden mensen die waarschuwing in de wind om hun geluk te beproeven, zegt het ministerie voor Noodsituaties.

Zowat zeshonderd vissers bevonden zich op een pak ijs in de Baai van Mordvinov, toen zich op zowat twee kilometer van de kust een scheur voordeed waardoor ze van de kust afgesneden raakten. Om hen te redden zetten hulpploegen onder meer een luchtkussenboot, helikopters en sneeuwvoertuigen in.

Dergelijke incidenten doen zich geregeld voor in Rusland waar ijsvissen geliefd is. Maar soms lopen slecht af wanneer ijsschotsen in zee drijven of breken waardoor mensen verdrinken of bevriezen.