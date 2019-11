Reddingsacties op Middellandse Zee zorgen niet voor aanzuigeffect LB

19 november 2019

16u49 8 Volgens een studie van het Europese onderzoeksinstituut European University Institute zorgen reddingsoperaties op de Middellandse Zee er niet voor dat meer vluchtelingen en migranten de oversteek richting Europa wagen. Het gaat om het eerste onderzoek naar het zogenaamde aanzuigeffect, dat dus niet lijkt te bestaan.

Er is immers geen statistisch verband tussen de waarschijnlijkheid dat migranten zullen gered worden op zee en het aantal pogingen om de Middellandse Zee over te steken. Het onderzoek bekeek het aantal migranten en vluchtelingen dat de voorbije vijf jaar -van 2014 tot 30 oktober van dit jaar- vanuit Libië richting Europa is vertrokken. Uit die cijfers blijkt dat er geen verband bestaat tussen de activiteit van reddingsschepen van hulporganisaties enerzijds en het aantal vertrekkers vanuit Libië anderzijds.

Argument van Frontex en politici

Het is nochtans dat aanzuigeffect dat als argument werd aangehaald om maatregelen te nemen tegen humanitaire acties van ngo’s zoals het verplicht ondertekenen van een gedragscode of het verbod havens te verlaten. De voorbije jaren gingen het Europese grens- en kustwachtagentschap Frontex en ook verschillende politici uit van zo’n aanzuigeffect. Begin dit jaar staakte Europa dan ook met zoek- en reddingsacties op de Middellandse Zee. Daar staan nu enkel nog ngo’s en de Libische kustwacht voor in.

Wat de studie aantoont, is dat het aantal geredde migranten en vluchtelingen bepaald wordt door het aantal vertrekkers. De vorsers vonden een sterker verband tussen het aantal migranten dat de oversteek waagt en ofwel de politieke stabiliteit in Libië of de weersomstandigheden dan met het aantal reddingsschepen op zee.

Akkoord met Libische milities

De studie toont ook aan dat in 2015 het totaal aantal vertrekkers uit Libië licht daalde tegenover het jaar voordien, niettegenstaande het aantal door ngo’s geredde migranten over diezelfde periode steeg van 0,8 tot 13 procent van het totaal aantal op zee geredde mensen. Na juli 2017 zakte het aantal vertrekkers uit Libië, hoewel ngo’s toen veruit de grootste verstrekkers van reddingsoperaties waren.

De studie toont voorts dat de terugval in oversteekpogingen in 2017 gelinkt was aan het omstreden akkoord dat de Italiaanse overheid sloot met Libische milities: die laatsten kregen financiële steun van Italië om migranten en vluchtelingen tegen te houden. Die worden vervolgens in detentiekampen in Libië ondergebracht, waar de leefomstandigheden mensonwaardig zijn.

Alleen al dit jaar zijn volgens de Verenigde Naties 1.078 migranten en vluchtelingen omgekomen of vermist tijdens hun poging via de Middellandse Zee Europa te bereiken. In 2014 waren dat ruim 3.000 mensen.