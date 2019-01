Redding Spaanse peuter Julen (2) vertraagd door rotsachtig terrein David Bremmer

20 januari 2019

17u33

Bron: AD.nl 0 De reddingsoperatie om Julen te bevrijden uit de honderd meter diepe put in Zuid-Spanje bij Malaga heeft vertraging opgelopen. De boormachine, waarmee parallel aan de put een verticale schacht wordt gegraven, is vastgelopen op het rotsachtige terrein.

Hoeveel uur het werk vertraagd is, is onduidelijk. Inmiddels is er een kooi gearriveerd waarmee reddingswerkers hopen af te dalen in de gegraven tunnel. De put, waarin Julen vast zit, is met 25 centimeter breed véél te smal voor volwassenen om te betreden. De redders hopen het jongetje te vinden op een diepte van circa 72 meter.



Autoriteiten werken al dagenlang met man en macht om Julen te redden. Ze brachten vrijdag boorapparatuur en gigantische pijpen naar het terrein. Vervolgens is een platform gebouwd, waar een 75 ton zware boormachine op is geplaatst. Uiteindelijk kon pas zaterdag middag begonnen worden met graven.



Om zeven uur vanmorgen kwam de schacht tot 33 meter diepte. Verwachting was toen dat het boorwerk nog zeker 20 uur duurt. Door de nieuwe vertraging lijkt dat optimistisch.

Geen teken van leven

Al met al vervliegt de hoop dat Julen nog levend gevonden gaat worden. De dreumes zit al een week onder de grond nabij Totalán, een klein dorpje dichtbij het Zuid-Spaanse Malaga. Julen's ouders hebben hier een huisje, dat ze aan het verbouwen zijn. De peuter belandde in de put, nadat hij aan de aandacht van zijn ouders was ontsnapt.



Een teken van leven is in die tijd niet opgepikt, maar desalniettemin werken reddingswerkers alsof hij nog leeft. Zeker is dat Julen in de put zit: afgelopen week werd een camera neergelaten in de put en werd op 75 meter diepte een zakje snoepgoed van het jongetje gevonden.

