Redders halen 16 lichamen uit het water van verdronken Marokkaanse jongeren kv

03 oktober 2019

00u02

Bron: Belga 0 Zestien lichamen zijn opgevist nadat een boot met zo'n vijftig jonge Marokkaanse migranten zonk aan de Atlantische kust voor Casablanca. Dat blijkt uit informatie van families en redders ter plaatse.

De eerste lichamen werden zaterdag uit het water gehaald. De zoektocht gaat sindsdien voort. Een paar families van de jonge migranten, allemaal uit een landelijk gebied in de buurt van Marrakech, zijn naar de kust getrokken, in de hoop hen nog levend te vinden. Een kleine menigte verzamelde woensdag op het strand van Nahla, ten noorden van Casablanca, ondersteund door vrijwilligers.

"Het probleem is armoede en werkloosheid. Er zijn geen wegen, geen scholen en geen werk in onze regio", zegt Amina, een betraande veertigjarige die sinds zaterdag op zoek is naar haar vermiste 23-jarige neef.



Drie overlevenden zijn zaterdag bewusteloos naar een ziekenhuis gebracht en konden sindsdien terugkeren naar huis. Er waren 56 passagiers aan boord van de boot, allemaal jonge mensen, aldus getuigenissen.

Sinds januari zijn volgens de Spaanse autoriteiten meer dan 15.000 migranten over zee in Spanje aangekomen, 45 procent minder dan in de eerste acht maanden van 2018.

De Europese Unie (EU) heeft in 2018 140 miljoen euro uitgetrokken voor migratiebeheer in Marokko, dat de afgelopen jaren een belangrijke migratieroute is geworden.