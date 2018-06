Redder duikt in zwembad om meisje te redden dat dreigt te verdrinken. Kan jij haar spotten? Karen Van Eyken

23 juni 2018

11u38

Bron: Lifeguard Rescue, Daily Mail 164 Het is erg druk in het zwembad. Toch merkt een attente redder een meisje op dat dreigt te verdrinken en schiet razendsnel in actie. Maar kan jij haar spotten?

De video is afkomstig uit de Verenigde Staten en dateert van eind vorige week. In het zwembad lijkt iedereen het enorm naar zijn zin te hebben, maar een kindje gaat geregeld kopje onder. Het meisje spartelt met haar armen en probeert wanhopig om haar hoofdje boven water te houden.

Geen enkele andere zwemmer lijkt dit op te merken. Gelukkig is een vrouwelijke redder wel bij de pinken. Zij ziet dat het meisje in moeilijkheden verkeert en aarzelt niet. Ze duikt het water in en kan het kind in veiligheid brengen. Chapeau!

Meer over Verenigde Staten