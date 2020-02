Recordwinnaar EuroMillions (71) geeft vanuit het graf miljoenenfeest in Trump-hotel voor al zijn vrienden Sebastiaan Quekel

13 februari 2020

21u49

Bron: AD.nl 12 Een feest van ongekende proporties in een super-de-luxe hotel organiseren, terwijl je er zelf niet meer bent. Colin Weir, de man die in één klap wereldberoemd werd na het winnen van de toen nog grootste jackpot van Euromillions, had op zijn sterfbed één wens en dat was zijn familie en vrienden nog één laatste keer flink verwennen. En dat deed de Schot. “Het was een feest dat nog niemand van ons had meegemaakt.”

De door velen geliefde filantroop en voetbalfan, die vlak voor zijn overlijden zijn favoriete club, het Schotse Partick Thistle FC, voor een miljoenenbedrag overnam, overleed eind december aan nierfalen. In 2011 won hij met onwaarschijnlijk veel geluk het gigabedrag van 161 miljoen pond, omgerekend zo’n 185 miljoen euro. Een groot deel van het bedrag schonk hij aan goede doelen, familie en vrienden, en nu blijkt ook aan een zeer chique afscheidsfeest dat zijn weerga niet kende.

Iedereen zat aan de kreeft en de desserts waren niet van deze wereld Vriend van Colin Weir

Weir huurde vlak voor zijn overlijden het super-de-luxe Trump Turnberry Hotel af, dat deel uitmaakt van het hotelimperium van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij bracht zijn beste vrienden en kennissen bij elkaar voor een onvergetelijk afscheid. “Colin was er zeker van dat hij zijn vrienden iets wilde geven om hem te herinneren’’, vertelt een goede vriend, die op het feest was, tegen de Schotse tabloid Daily Record. “En dus trakteerde hij zijn vrienden op het grootste feest dat ze nooit van hun leven meer zouden meemaken. Het was geweldig.’’

Kreeft en champagne

In totaal investeerde Weir ruim een miljoen euro in de festiviteiten. “Iedereen zat aan de kreeft en dronk de allerduurste champagne van het merk Krug. Ik zag gasten flessen achterover slaan. Er was truffelsoep van veertig pond (48 euro, red.) per kop. De desserts waren niet van deze wereld. Iemand op het feest zei dat Colin een miljoen opzij legde voor het feest. Het zou inderdaad heel veel geld hebben gekost.”



De vriend voegde eraan toe: “Het feest was puur en alleen bedoeld voor vrienden. Er was geen familie aanwezig. De familie was op de begrafenis, waar zijn ex-vrouw Christine aanwezig was.” Ook Nicola Sturgeon, de eerste minister van Schotland en politiek leider van de Scottish National Party, woonde de plechtigheid samen met haar echtgenoot bij.

Rijker dan Tom Jones

Met het winnen van de loterij streefde Weir qua rijkdom onder anderen Tom Jones en zelfs David Bowie voorbij op de lijst van rijkste personen op aarde. Hij werd zelfs in één klap dubbel zo rijk als streekgenoot Sean Connery. Weir bleef lange tijd de grootste Britse Euromillions-winnaar, vorig jaar pas won een andere, tot nu toe onbekende, Brit de superjackpot van 190 miljoen euro (170 miljoen pond).

Door zijn liefdadigheid en sympathieke uitstraling groeide Weir uit tot een van de geliefdste inwoners van Schotland. “De vastberadenheid en vrijgevigheid van Colin voor de Schotse onafhankelijkheid kan niet genoeg worden benadrukt en werd enorm gewaardeerd’’, liet Nicola Sturgeon destijds weten. “De SNP en de onafhankelijkheidsbeweging hebben vandaag een echte vriend verloren en we zullen hem heel erg missen.”