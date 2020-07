Exclusief voor abonnees

Recordvangst van amfetaminen uit Syrië, maar verband met terreurgroep IS is fabeltje

Nee, IS verkoopt geen drugs

Guy Van Vlierden

01 juli 2020

19u24

In Italië heeft de politie een recordhoeveelheid amfetaminen onderschept. Het gaat om 84 miljoen pillen, goed voor veertien ton en een waarde van één miljard euro. De drugs zijn vervaardigd in Syrië. Maar specialisten maken brandhout van de bewering dat de terreurgroep IS zich daarmee verrijkt.