Recordvangst van 650 miljoen euro aan methamfetamine in Australië jv

08u36

Bron: belga 0 AFP De Australische politie heeft 1,2 ton methamfetamine in beslag genomen, met een waarde van meer dan een miljard Australische dollar (650 miljoen euro). Het gaat om de grootste vangst die de politie heeft wereldkundig gemaakt. Het vorige record was een vangst van 903 kilogram methamfetamine in het oosten van Melbourne.

De drugs, ook gekend onder de bijnaam 'ice', is onderschept bij Geraldton in het westen van Australië, net nadat het van het vaartuig Valkoista was gehaald. De autoriteiten vermoeden dat de boot afkomstig is uit China. Het merendeel van de 'ice' in Australië komt uit China en de 'Gouden Driehoek', een gebied in Thailand, Laos, Myanmar en Vietnam.

Aan de vangst ging een onderzoek van zes maanden vooraf, aldus Leanne Close van de Australische federale politie tijdens een persconferentie De politie stelt dat de leiders van de drugssmokkel zijn opgepakt. Acht Australiërs zijn in verdenking gesteld van inbreuken op de drugswetgeving. Volgens Close zouden de drugshandelaars hun product verkopen aan de Australische oostkust.

De Valkoista kwam in de nacht van woensdag op donderdag aan in Geraldton. De agenten wachtten totdat de drugslading was overgeladen in hun gehuurde bestelwagen, waarna ze de drie mannen in het voertuig oppakten. Tegelijkertijd ging een team de boot op en pakte daar ook drie mensen op. In een hotel in Perth zijn ten slotte nog eens twee mensen opgepakt.

Australië kent het grootste gebruik van methamfetamine per inwoner ter wereld.

