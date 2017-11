Recordvangst van 12 ton cocaïne in Colombia IB

Bron: Belga 0 REUTERS De Colombiaanse president Juan Manuel Santos begroet een soldaat in Apartado, waar de 12 ton cocaïne wordt bewaakt. De Colombiaanse politie heeft 12 ton cocaïne in beslag genomen, de grootste hoeveelheid ooit tijdens één enkele operatie. Dat heeft de president van het Zuid-Amerikaanse land, Juan Manuel Santos, bekendgemaakt. De drugs hebben een geschatte straatwaarde van 360 miljoen dollar (310 miljoen euro).

In totaal namen ruim 400 manschappen van de politie en het leger deel aan de antidrugsoperatie, waaraan een jaar van voorbereidingen vooraf ging. Die werd zowel via land als vanuit de lucht uitgevoerd op vier landgoeden in de noordwestelijke departementen Antioquia en Choco.

Ondergrondse bergplaats

De drugs waren er verstopt in ondergrondse bergplaats. De politie pakte vier personen op bij de raids. De inbeslagname van de 12 ton brengt het totaal van door de politie geconfisqueerde cocaïne op 362 ton.

Colombia is de grootste cocaïneproducent ter wereld.

AFP De Colombiaanse drugspolitie bewaakt de vondst van 12 ton cocaïne.