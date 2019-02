Recordvangst methamfetamine in VS met straatwaarde van 805 miljoen euro TT

08 februari 2019

06u22

Een groot Mexicaans drugskartel zat achter de grootste verzending ooit van methamfetamine naar Australië, die door de Australische en Amerikaanse autoriteiten onderschept kon worden. Dat hebben de politiediensten gemeld. De drugs hadden een straatwaarde van 1,29 miljard Australische dollar (805 miljoen euro). Het gaat met 1,7 ton om de grootst vangst ooit in de VS van methamfetamine, ook bekend als crystal meth.

De drugs werden in Californië op 9 januari in beslag genomen door de Amerikaanse autoriteiten, nog voor ze verzonden kon worden naar Australië. Ze waren verstopt in een lading elektronische apparaten.

Volgens de politie is het drugskartel dat achter de verzending zat een van de machtigste en meest gewelddadige ter wereld. Zes mensen werden opgepakt in Melbourne en Sydney voor betrokkenheid. Ze riskeren levenslang.